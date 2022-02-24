Аваков объявил о формировании добровольческих подразделений в рамках теробороны

"Дорогие украинцы! Друзья, ветераны боев 2014–2015 годов... Если вас не мобилизовали, прошу позаботиться о своих близких. Делайте свою работу – каждый на своем месте. Верим в наши Вооруженные силы и помогаем чем можем! В рамках территориальной обороны мы инициируем форсированное формирование добровольческих подразделений", – написал Аваков.
Он попросил тех, у кого есть возможность и желание, присоединиться к таким подразделениям, приготовиться, собрать всю необходимую амуницию.
"Сейчас согласовываем детали с официальными властями. После чего объявим точки сбора и правила, согласно законам Украины. Поможем нашим Вооруженным силам в рамках теробороны", – пояснил политик.
Он отметил, что сейчас ведет работу в Киеве, в Днепре этим занимается экс-нардеп Юрий Береза, позднее подключатся другие города.
"Держим строй! Наша решительность и готовность помогут Украине, ее Вооруженным силам остановить агрессора! Мы на своей земле – с нами правда! Слава Украине!" – написал Аваков.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам и военным объектам Вооруженных сил. Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение.
По данным ВСУ на 8.46, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили пять российских самолетов, два вертолета, а также подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ.
По состоянию на 10.00 было известно о гибели не менее 12 человек, среди них – украинские военнослужащие и пограничники, сообщили в МВД и Госпогранслужбе.
В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".