"Укрзалізниця" объявила о готовности эвакуировать жителей прифронтовой территории и вывозе людей из Одессы

Время эвакуационных рейсов не сообщается Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook (архив)

"Укрзалізниця" готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения. [...] Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются", – говорится в сообщении.

Эвакуационные рейсы анонсированы из Сватово, Рубежного, Лисичанска Луганской области, а также из Краматорска, Мариуполя (по два состава) и Константиновки (один состав) Донецкой области.

"Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы", – отметили в "Укрзалізниці".

Информацию об эвакуационных рейсах в компании пообещали размещать в интернете и озвучивать на вокзалах.

Ранее сегодня "Укрзалізниця" сообщила об ограничении движения поездов. В частности, отменены рейсы в Харьков.