"Задача агрессора – посеять панику". В СБУ призвали украинцев сохранять спокойствие и не распространять фейки

"Отечественное информационное пространство столкнулось с новой волной фейков и "вбросов". [...] Киберспециалисты СБУ системно отслеживают информационное поле, фиксируют фейки и принимают меры, чтобы оперативно нейтрализовать вредоносную деятельность пророссийских пропагандистов, ботоферм и привлечь злоумышленников к ответственности", – говорится в сообщении.

Спецслужба призвала украинцев "пользоваться только проверенной информацией из официальных источников и не распространять слухи".

"Задача агрессора – посеять панику, наша – сохранять спокойствие и не поддаваться любым провокациям", – подчеркнули в СБУ.