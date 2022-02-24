"Задача агрессора – посеять панику". В СБУ призвали украинцев сохранять спокойствие и не распространять фейки

"Отечественное информационное пространство столкнулось с новой волной фейков и "вбросов". [...] Киберспециалисты СБУ системно отслеживают информационное поле, фиксируют фейки и принимают меры, чтобы оперативно нейтрализовать вредоносную деятельность пророссийских пропагандистов, ботоферм и привлечь злоумышленников к ответственности", – говорится в сообщении.
Спецслужба призвала украинцев "пользоваться только проверенной информацией из официальных источников и не распространять слухи".
"Задача агрессора – посеять панику, наша – сохранять спокойствие и не поддаваться любым провокациям", – подчеркнули в СБУ.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.