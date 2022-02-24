"Укрзалізниця" объявила об отмене поездов в Харьков

Поезда в Харьков остановлены временно, отметили в "Укрзалізниці" Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"В целях безопасности внесены изменения в движение поездов. [...] Поезда в Харьков временно остановлены", – говорится в сообщении.

Также "Укрзалізниця" проинформировала об остановке поездов №44 сообщением Ивано-Франковск – Киев (остановлено по станцию Ирша) и №112 сообщением Киев – Авдеевка (остановлено по станцию Покровск).

"№10 Киев – Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волноваху, №11 Киев – Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель – Новоалексеевка следуют по станцию Федоровка", – отметили в компании.

Ранее "Укрзалізниця" сообщала о движении поездов по графику.