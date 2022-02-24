"Укрзалізниця": Все поезда в Киев и из Киева, а также в западном направлении курсируют по расписанию

"Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями. Просим следить за официальными сообщениями в Telegram-канале "Укрзалізниці", на вокзалах и прибывать на посадку за 30 минут до графикового отправления. Сохраняем спокойствие и продолжаем движение", – сказано в заявлении.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. "Идут артиллерийские обстрелы границы", – сообщил он. По информации МВД, территорию Украины обстреливают в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Он подтвердил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничным отрядам..

"Сегодня от вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами будем я, СНБО, Кабинет Министров. Без паники. Мы сильны, мы готовы ко всему, мы победим всех", – сказал Зеленский.