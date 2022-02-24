"Мы привлечем Кремль к ответственности". Лидеры ЕС сделали совместное заявление из-за нападения России на Украину

"Мы решительно осуждаем необоснованное нападение России на Украину. В эти темные времена наши мысли с Украиной, с невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые столкнулись с этим неспровоцированным нападением и сейчас боятся за свои жизни, – говорится в заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии. – Мы привлечем Кремль к ответственности".
We strongly condemn Russia´s unjustified attack on #Ukraine.— Charles Michel (@eucopresident) February 24, 2022
In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.
We will hold the Kremlin accountable.
We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022
In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.
We will hold the Kremlin accountable.
Совместное заявление Мишеля и фон дер Ляйен обнародовано на сайте Евросовета.
"Мы самым решительным образом осуждаем беспрецедентную военную агрессию России против Украины. Своими неспровоцированными и неоправданными военными действиями Россия грубо нарушает международное право и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность", – подчеркивается в документе.
Оба лидера ЕС призвали РФ "немедленно прекратить боевые действия, вывести свои войска из Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
Отмечается, что Мишель срочно созвал внеочередное заседание Европейского совета.
"Лидеры ЕС встретятся позже сегодня, чтобы обсудить кризис и дальнейшие ограничительные меры, которые повлекут за собой масштабные и серьезные последствия для России за ее действия, в тесном сотрудничестве с нашими трансатлантическими партнерами. Президент фон дер Ляйен представит дальнейший пакет санкций, который дорабатывается Европейской комиссией и который совет быстро примет", – указано в заявлении.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.
По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили.
Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения.