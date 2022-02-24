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"Мы привлечем Кремль к ответственности". Лидеры ЕС сделали совместное заявление из-за нападения России на Украину

Фон дер Ляйен и Мишель осудили необоснованное нападение России на Украину
Фон дер Ляйен и Мишель осудили необоснованное нападение России на Украину
Фото: EPA

Главы Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен 24 февраля опубликовали в Twitter совместное заявление в поддержку Украины.

"Мы решительно осуждаем необоснованное нападение России на Украину. В эти темные времена наши мысли с Украиной, с невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые столкнулись с этим неспровоцированным нападением и сейчас боятся за свои жизни, – говорится в заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии. – Мы привлечем Кремль к ответственности".

Совместное заявление Мишеля и фон дер Ляйен обнародовано на сайте Евросовета.

"Мы самым решительным образом осуждаем беспрецедентную военную агрессию России против Украины. Своими неспровоцированными и неоправданными военными действиями Россия грубо нарушает международное право и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность", – подчеркивается в документе.

Оба лидера ЕС призвали РФ "немедленно прекратить боевые действия, вывести свои войска из Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Отмечается, что Мишель срочно созвал внеочередное заседание Европейского совета.

"Лидеры ЕС встретятся позже сегодня, чтобы обсудить кризис и дальнейшие ограничительные меры, которые повлекут за собой масштабные и серьезные последствия для России за ее действия, в тесном сотрудничестве с нашими трансатлантическими партнерами. Президент фон дер Ляйен представит дальнейший пакет санкций, который дорабатывается Европейской комиссией и который совет быстро примет", – указано в заявлении.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения.

Теги: Россия, Украина, санкции, Еврокомиссия, агрессия, нападение, Европейский совет, вторжение, Урсула фон дер Ляйен, международное право, война в Украине, Шарль Мишель, заседание, ЕС
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