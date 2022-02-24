В Украине в результате российских обстрелов погибло не менее 12 человек, есть раненые и пропавшие без вести – МВД и Госпогранслужба

"Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом", – говорится в сообщении ГПСУ, опубликованном около 9.50 утра.

Сообщается, что в районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области идут бои. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

По информации МВД на 09.16, в городе Подольск Одесской области попала под бомбардировку военная часть – шесть погибших, семеро ранены, 19 без вести пропали. Об этом ранее сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В Конотопском районе Сумской области под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком. В городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены. В Броварском районе Киевской области во время авиаудара сгорело здание, еще один жилой дом был поврежден – по предварительной информации один человек погиб, один ранен и еще пятеро травмированы.

В 10.06 в МВД сообщили о раненом в Николаеве (в результате обстрела Кульбакинского военного аэропорта). В селе Берда Запорожской области в результате обстрела военной части один человек погиб и пятеро ранено.

По информации ГСЧС Украины, пострадали трое спасателей в результате обстрела командно-диспетчерского пункта в городе Нежин Черниговской области.

В Нежине спасатели освобождают из-под завалов на аэродроме шесть человек.

ГСЧС сообщает также об обстрелянных военных частях, аэродромах, пожарах на складах боеприпасов в разных областях Украины. Удары нанесены в том числе по западным областям – в Луцке взорвана телевышка, обстреляны аэропорты Луцка и Ивано-Франковска.