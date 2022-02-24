В Украине в результате российских обстрелов погибло не менее 12 человек, есть раненые и пропавшие без вести – МВД и Госпогранслужба

"Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом", – говорится в сообщении ГПСУ, опубликованном около 9.50 утра.
Сообщается, что в районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области идут бои. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.
По информации МВД на 09.16, в городе Подольск Одесской области попала под бомбардировку военная часть – шесть погибших, семеро ранены, 19 без вести пропали. Об этом ранее сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
В Конотопском районе Сумской области под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком. В городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены. В Броварском районе Киевской области во время авиаудара сгорело здание, еще один жилой дом был поврежден – по предварительной информации один человек погиб, один ранен и еще пятеро травмированы.
В 10.06 в МВД сообщили о раненом в Николаеве (в результате обстрела Кульбакинского военного аэропорта). В селе Берда Запорожской области в результате обстрела военной части один человек погиб и пятеро ранено.
По информации ГСЧС Украины, пострадали трое спасателей в результате обстрела командно-диспетчерского пункта в городе Нежин Черниговской области.
В Нежине спасатели освобождают из-под завалов на аэродроме шесть человек.
ГСЧС сообщает также об обстрелянных военных частях, аэродромах, пожарах на складах боеприпасов в разных областях Украины. Удары нанесены в том числе по западным областям – в Луцке взорвана телевышка, обстреляны аэропорты Луцка и Ивано-Франковска.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".
Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.
По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили.
Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения.