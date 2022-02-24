Зеленский призвал россиян выйти на протесты против войны с Украиной

Зеленский призвал украинцев общаться со своими родными и знакомыми из России и доносить до них актуальную информацию Фото: EPA

"Российское государство стоит на пути зла. Но многое зависит все таки от российского народа. Граждане России сегодня сами буду выбирать на каком пути каждый из них лично. Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить протесты против этой войны, против войны с Украиной", – добавил он.

Также Зеленский призвал украинцев общаться со своими родными и знакомыми из России и доносить до них актуальную информацию о происходящем, которую не показывают по российскому телевидению.