Украинские военные взяли в плен двух российских оккупантов

"Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады взяли в плен двух российских оккупантов из воинской части №91701 ямпольского мотострелкового полка", – говорится в сообщении.
Как уточнил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, один из пленных – 19-летний Рафик Рахманкулов из Петровска (Саратовская область).
"В строке профиля в соцсетях о месте работы у него стоит паблик "Вежливые люди", а также очень много фотографий в форме (военная разведка) и с другими солдатами", – отметил Геращенко.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также танках.
В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.