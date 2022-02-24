Украинские военные взяли в плен двух российских оккупантов

"Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады взяли в плен двух российских оккупантов из воинской части №91701 ямпольского мотострелкового полка", – говорится в сообщении.

Как уточнил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, один из пленных – 19-летний Рафик Рахманкулов из Петровска (Саратовская область).

"В строке профиля в соцсетях о месте работы у него стоит паблик "Вежливые люди", а также очень много фотографий в форме (военная разведка) и с другими солдатами", – отметил Геращенко.