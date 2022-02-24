ВСУ смогли остановить нападение российских оккупантов в Черниговской области

"По состоянию на 10.30 подразделения Вооруженных сил Украины устойчиво удерживают оборону государства", – говорится в сообщении.
Как отметили в Генштабе, тяжелые бои ведутся на харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где российские войска понесли потери в живой силе и технике.
Также сложная ситуация на херсонском направлении, однако и там украинские военные дают отпор агрессору.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также танках.
В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.