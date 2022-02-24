ВСУ смогли остановить нападение российских оккупантов в Черниговской области

По данным Генштаба, наиболее сложная ситуация – на харьковском и херсонском направлениях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"По состоянию на 10.30 подразделения Вооруженных сил Украины устойчиво удерживают оборону государства", – говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, тяжелые бои ведутся на харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где российские войска понесли потери в живой силе и технике.

Также сложная ситуация на херсонском направлении, однако и там украинские военные дают отпор агрессору.