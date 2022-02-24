Возле Харькова уничтожены четыре российских танка – Вооруженные силы Украины

В ВСУ подчеркнули, что их подразделения находятся на своих позициях Фото: Мінветеранів / Facebook

"По оперативной информации Генерального штаба ВСУ, на объездной дороге города Харькова сожжено четыре танка российских оккупантов. Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов. Кроме того, в Краматорском районе уничтожен еще один самолет вооруженных сил Российской Федерации. Это уже шестой", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что "Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ", а военные подразделения ВСУ находятся на своих позициях.