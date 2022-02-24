Возле Харькова уничтожены четыре российских танка – Вооруженные силы Украины

"По оперативной информации Генерального штаба ВСУ, на объездной дороге города Харькова сожжено четыре танка российских оккупантов. Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов. Кроме того, в Краматорском районе уничтожен еще один самолет вооруженных сил Российской Федерации. Это уже шестой", – говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что "Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ", а военные подразделения ВСУ находятся на своих позициях.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.
В Украине ввели военное положение.