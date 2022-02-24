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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области в результате обстрела погибли мирные граждане – МВД

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Геращенко сообщил о новых жертвах среди мирных жителей
Геращенко сообщил о новых жертвах среди мирных жителей
Фото: Антон Геращенко / Facebook

В Угледаре Донецкой области в результате обстрелов российских войск погибли трое мирных граждан. Об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил изданию "ГОРДОН", ссылаясь на данные Госпогранслужбы.

"По информации дежурного ГПСУ, в 10.35 начался минометный обстрел ВПС "Дергачи" Харьковская область. В Донецкой области в городе Угледар при обстреле погибли трое гражданских лиц", – сообщил Геращенко. 

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре и других городах. "Идут артиллерийские обстрелы границы", – сообщил он. По информации МВД, территорию Украины обстреливают в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".

Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси. Также РФ ведет атаку со стороны временно оккупированного Крыма, рассказали пограничники.

По информации МВД и Госпогранслужбы, в результате обстрелов погибли 12 человек, есть раненые и пропавшие без вести. 

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать и "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины"

В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, Донецкая область, Харьковская область, Антон Геращенко, вторжение, война в Украине, погибшие
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