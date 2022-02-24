"Верьте в украинскую армию". Шмыгаль заявил, что Кабмин работает в Киеве

"В 5.00 Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Атакованы границы, нанесены удары по военной инфраструктуре. Наши Вооруженные силы дают достойный отпор врагу на всех участках границы. Президент ввел военное положение. Кабинет Министров и другие органы власти работают в Киеве в режиме военного положения", – написал он.

Глава правительства подчеркнул, что "сейчас важно сохранять спокойствие, не паниковать и следить за официальной информацией государственных органов и органов власти на местах".

"Держим строй. Верьте в украинскую армию. Вместе к победе", – заявил Шмыгаль.