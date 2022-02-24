"Верьте в украинскую армию". Шмыгаль заявил, что Кабмин работает в Киеве

"В 5.00 Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Атакованы границы, нанесены удары по военной инфраструктуре. Наши Вооруженные силы дают достойный отпор врагу на всех участках границы. Президент ввел военное положение. Кабинет Министров и другие органы власти работают в Киеве в режиме военного положения", – написал он.
Глава правительства подчеркнул, что "сейчас важно сохранять спокойствие, не паниковать и следить за официальной информацией государственных органов и органов власти на местах".
"Держим строй. Верьте в украинскую армию. Вместе к победе", – заявил Шмыгаль.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.
В Украине ввели военное положение.