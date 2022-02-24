"Смерть оккупантам". Тероборона ВСУ сообщила, куда и в каких городах приходить украинцам

"Смерть оккупантам. Всем на защиту Украины. Прибыть в бригады и батальоны территориальной обороны", – отметил Галушкин.
На странице теробороны ВСУ опубликованы более 150 адресов.
Из-за нападения РФ на Украину вступить в ряды Сил теробороны также призвал украинцев министр обороны Алексей Резников.
"Украина переходит в режим тотальной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе", – написал он в Facebook.
По словам Резникова, чтобы получить оружие, надо обращаться непосредственно в подразделения Сил ТрО в своем регионе. С собой нужно иметь только паспорт.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.
По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре и других городах. "Идут артиллерийские обстрелы границы", – сообщил он. По информации МВД, территорию Украины обстреливают в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
Госпогранслужба Украины (ГПСУ) сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси. Также РФ ведет атаку со стороны временно оккупированного Крыма, рассказали пограничники. Вслед за артиллерийским обстрелом Россия двинула через украинскую государственную границу военную технику без распознавательных знаков, добавили в ГПСУ.
По информации МВД и Госпогранслужбы, в результате обстрелов погибли 12 человек, есть раненые и пропавшие без вести.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент подписал соответствующий указ и призвал украинцев не паниковать и "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины". Кроме того, Зеленский призвал мир сформировать "антипутинскую коалицию" и начать масштабную оборонную поддержку Украины.
В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".