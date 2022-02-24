"Смерть оккупантам". Тероборона ВСУ сообщила, куда и в каких городах приходить украинцам

"Смерть оккупантам. Всем на защиту Украины. Прибыть в бригады и батальоны территориальной обороны", – отметил Галушкин.

На странице теробороны ВСУ опубликованы более 150 адресов.

Из-за нападения РФ на Украину вступить в ряды Сил теробороны также призвал украинцев министр обороны Алексей Резников.

"Украина переходит в режим тотальной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе", – написал он в Facebook.

По словам Резникова, чтобы получить оружие, надо обращаться непосредственно в подразделения Сил ТрО в своем регионе. С собой нужно иметь только паспорт.