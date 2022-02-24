Резников: Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил теробороны

"Уважаемые соотечественники! Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим тотальной обороны.

Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе", – написал он.

По словам министра, чтобы получить оружие, надо обращаться непосредственно в подразделения Сил ТрО в своем регионе.

С собой нужно иметь только паспорт. Министр рекомендовал следить за обновлением информации на сайте Сил теробороны, где опубликованы адреса бригад и батальонов.

"Держим строй! Смерть русским оккупантам! Слава Украине!" – добавил Резников.

Кроме того, Национальная полиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел, чтобы они помогли обеспечивать правопорядок на территории населенных пунктов Украины Такой приказ 24 февраля глава Нацполиции Игорь Клименко отдал руководителям областных управлений, сообщается на сайте ведомства.

"Ветеранам органов внутренних дел, которые готовы защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства", – говорится в сообщении.