Мы за то, чтобы все без исключения имели возможность защищать государство с оружием в руках – Данилов

Данилов сказал, что у СНБО нет задачи заниматься разоружением населения после введения в Украине чрезвычайного положения Фото: Олексій Данілов / Facebook

В частности, Данилов ответил на вопрос, не планируется ли изъятие оружия у граждан Украины после введения чрезвычайного положения.

"Вопросом оружия занимается Министерство внутренних дел – оно ведет все реестры людей, владеющих огнестрельным оружием. Это их функция. Что касается изъятия или не изъятия – еще раз подчеркиваю – если у вас оружие законное, никто его изымать не будет. Что касается закона о введении чрезвычайного положения – там есть такие полномочия, которые касаются изъятия оружия. Мы этим вопросом заниматься не будем, это решают в каждом частном случае", – подчеркнул Данилов.

Он также добавил, что у СНБО нет задачи заниматься разоружением населения.

"Более того, мы за то, чтобы все без исключения могли защищать наше государство в том числе с оружием в руках", – отметил Данилов.