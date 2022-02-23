Мы за то, чтобы все без исключения имели возможность защищать государство с оружием в руках – Данилов

В частности, Данилов ответил на вопрос, не планируется ли изъятие оружия у граждан Украины после введения чрезвычайного положения.
"Вопросом оружия занимается Министерство внутренних дел – оно ведет все реестры людей, владеющих огнестрельным оружием. Это их функция. Что касается изъятия или не изъятия – еще раз подчеркиваю – если у вас оружие законное, никто его изымать не будет. Что касается закона о введении чрезвычайного положения – там есть такие полномочия, которые касаются изъятия оружия. Мы этим вопросом заниматься не будем, это решают в каждом частном случае", – подчеркнул Данилов.
Он также добавил, что у СНБО нет задачи заниматься разоружением населения.
"Более того, мы за то, чтобы все без исключения могли защищать наше государство в том числе с оружием в руках", – отметил Данилов.
В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана".
Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" в июле, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".
В Верховной Раде в ноябре было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах". Однако в марте 2021 года Верховная Рада отклонила оба этих проекта.
В июне – июле в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 и №5708-1.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.
Глава МВД Денис Монастырский говорил, что Украина является единственной страной в Европе, где на законодательном уровне не урегулирован вопрос об обороте гражданского огнестрельного оружия. Он заявлял, что в случае принятия соответствующего законопроекта украинцам не разрешат носить оружие с собой.
По словам Монастырского, реестр оружия начнет работать в Украине в марте – апреле 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя.
23 февраля Рада приняла в первом чтении законопроект №5708 о праве на гражданское огнестрельное оружие. За принятие документа за основу проголосовали 274 нардепа.