Рада приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

Парламентарии также сократили срок подготовки документа ко второму чтению.
"Целью законопроекта является усиление соблюдения режима законности в вопросах определения правового режима собственности на оружие, закрепление основных прав и обязанностей граждан и юридических лиц по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов, урегулированию других общественных отношений, которые с этим связаны. Задачей законопроекта является утверждение режима законности в государстве", – говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что законопроект, "либерализируя с одной стороны оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование".
В частности, документом предлагается:
В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана".
Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" в июле, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".
В Верховной Раде в ноябре было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах". Однако в марте 2021 года Верховная Рада отклонила оба этих проекта.
В июне – июле в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 и №5708-1.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.
Глава МВД Денис Монастырский говорил, что Украина является единственной страной в Европе, где на законодательном уровне не урегулирован вопрос об обороте гражданского огнестрельного оружия. Он заявлял, что в случае принятия соответствующего законопроекта украинцам не разрешат носить оружие с собой.
По словам Монастырского, реестр оружия начнет работать в Украине в марте – апреле 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя.