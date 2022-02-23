Рада приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

Парламентарии также сократили срок подготовки документа ко второму чтению.

"Целью законопроекта является усиление соблюдения режима законности в вопросах определения правового режима собственности на оружие, закрепление основных прав и обязанностей граждан и юридических лиц по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов, урегулированию других общественных отношений, которые с этим связаны. Задачей законопроекта является утверждение режима законности в государстве", – говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что законопроект, "либерализируя с одной стороны оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование".

В частности, документом предлагается: