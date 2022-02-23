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ПОЛИТИКА

Рада приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

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Нардепы сократили срок подготовки ко второму чтению законопроекта о праве на гражданское огнестрельное оружие
Нардепы сократили срок подготовки ко второму чтению законопроекта о праве на гражданское огнестрельное оружие
Фото: rada.gov.ua

Народные депутаты на пленарном заседании парламента 23 февраля приняли в первом чтении законопроект №5708 о праве на гражданское огнестрельное оружие. За принятие документа за основу проголосовали 274 нардепа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Парламентарии также сократили срок подготовки документа ко второму чтению.

"Целью законопроекта является усиление соблюдения режима законности в вопросах определения правового режима собственности на оружие, закрепление основных прав и обязанностей граждан и юридических лиц по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов, урегулированию других общественных отношений, которые с этим связаны. Задачей законопроекта является утверждение режима законности в государстве", – говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что законопроект, "либерализируя с одной стороны оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование".

В частности, документом предлагается:

  • определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие;
  • определить условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие;
  • осуществить классификацию гражданского огнестрельного оружия;
  • разработать порядок выдачи медицинского заключения (вывода) об отсутствии медицинских противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие;
  • разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;
  • определить полномочия субъектов единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;
  • определить общие основы гражданского обращения (оборота) огнестрельного оружия и боеприпасов;
  • определить общие основы осуществления права и исполнения обязанностей владельцев гражданского огнестрельного оружия;
  • установить порядок получения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;
  • определить порядок страхования гражданской ответственности владельцев гражданского огнестрельного оружия;
  • предусмотреть ограничение права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;
  • предусмотреть использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты;
    определить понятие зон, свободных от оружия;
  • прописать основы хозяйственной деятельности в сфере обращения (оборота) гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов;
  • определить общие основы владения и пользования гражданским огнестрельным оружием и иностранцами и лицами без гражданства на территории Украины;
  • урегулировать временный ввоз гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов на территорию Украины, временный вывоз гражданского оружия и боеприпасов с территории Украины;
  • предусмотреть государственный контроль в сфере обращения гражданского огнестрельного оружия.
Контекст:

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана".

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" в июле, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".

В Верховной Раде в ноябре было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах". Однако в марте 2021 года Верховная Рада отклонила оба этих проекта.

В июне – июле в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 и №5708-1.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.

Глава МВД Денис Монастырский говорил, что Украина является единственной страной в Европе, где на законодательном уровне не урегулирован вопрос об обороте гражданского огнестрельного оружия. Он заявлял, что в случае принятия соответствующего законопроекта украинцам не разрешат носить оружие с собой.

По словам Монастырского, реестр оружия начнет работать в Украине в марте – апреле 2022 годаОн называл этот вопрос приоритетным для себя.

Теги: Верховная Рада, Украина, оружие, депутаты, народные депутаты, парламент, законопроект, украинцы, ограничения, население, обращение
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