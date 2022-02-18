"Повышает безопасность гражданина". Резников поддержал легализацию оружия для гражданских в Украине

Резников: Когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество оружия, это дополнительный фактор задуматься Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

"Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист, я считаю, что в принципе должен быть закон, который регулирует обращение оружия, его до сих пор нет. Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь. Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, это точно", – заявил министр.

На уточнение, возможно ли внедрение в Украине системы, при которой участники территориальной обороны смогут хранить дома боевое оружие, Резников подчеркнул, что "это разные типы оружия, одно с другим не связано". Он отметил, что боевое оружие сил теробороны должно храниться в оружейных комнатах в воинских частях, а резервисты, подписавшие контракт, будут его получать для учений или при разворачивании сил, если оно будет необходимо.

"Но когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество коротких стволов и другого оружия, это дополнительный фактор задуматься: какова цена будет у этой агрессии", – добавил глава Минобороны.