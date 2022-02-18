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"Повышает безопасность гражданина". Резников поддержал легализацию оружия для гражданских в Украине

Резников: Когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество оружия, это дополнительный фактор задуматься
Резников: Когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество оружия, это дополнительный фактор задуматься
Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

Глава Министерства обороны Алексей Резников поддерживает идею легализации оружия для самозащиты гражданских лиц. Об этом министр обороны рассказал в опубликованном 17 февраля интервью "РБК-Украина".

"Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист, я считаю, что в принципе должен быть закон, который регулирует обращение оружия, его до сих пор нет. Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь. Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, это точно", – заявил министр.

На уточнение, возможно ли внедрение в Украине системы, при которой участники территориальной обороны смогут хранить дома боевое оружие, Резников подчеркнул, что "это разные типы оружия, одно с другим не связано". Он отметил, что боевое оружие сил теробороны должно храниться в оружейных комнатах в воинских частях, а резервисты, подписавшие контракт, будут его получать для учений или при разворачивании сил, если оно будет необходимо. 

"Но когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество коротких стволов и другого оружия, это дополнительный фактор задуматься: какова цена будет у этой агрессии", – добавил глава Минобороны.

Контекст:

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана".

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".

В Верховной Раде в ноябре 2020 года было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах". Однако в марте 2021 года Верховная Рада отклонила оба этих проекта.

В июне – июле 2021-го в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 и №5708-1. Оба рассмотрены парламентским комитетом, но пока не вносились в зал.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обещал, что реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя.

"Если мы говорим об обороте оружия, это политическое обещание партии "Слуга народа", с которым она шла на выборы. Мы должны принять закон об обороте оружия. Без права на ношение короткоствола – это принципиальная позиция", – говорил министр в октябре 2021 года. 

Теги: оружие, Министерство обороны Украины, Алексей Резников, Минобороны, территориальная оборона
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