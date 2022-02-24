Зеленский подписал указ о введении военного положения в Украине

Согласно указу, военное положение вводится с 5.30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток.

"Такое решение принято в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны и в соответствии с украинским законодательством", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан, а также вводится временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц.

"Кабинету Министров Украины следует безотлагательно ввести в действие план введения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине, обеспечить соответствующее финансирование", – сказано в сообщении.

Утром 24 февраля за введение военного положения в Украине из-за нападения РФ проголосовала Верховная Рада. Это решение поддержали 300 парламентариев.