Зеленский подписал указ о введении военного положения в Украине

Согласно указу, военное положение вводится с 5.30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток.
"Такое решение принято в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны и в соответствии с украинским законодательством", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан, а также вводится временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц.
"Кабинету Министров Украины следует безотлагательно ввести в действие план введения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине, обеспечить соответствующее финансирование", – сказано в сообщении.
Утром 24 февраля за введение военного положения в Украине из-за нападения РФ проголосовала Верховная Рада. Это решение поддержали 300 парламентариев.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
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Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.
По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили.
Зеленский призвал мир сформировать "антипутинскую коалицию" и начать масштабную оборонную поддержку Украины.