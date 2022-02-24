Украина просит Турцию закрыть Дарданеллы для России

"Я призываю турецкую администрацию, помогите Украине. Мы требуем закрытия Дарданелл. Мы хотим, чтобы против российской стороны были введены санкции. Мы требуем ареста акций россиян здесь", – написал он.

Daily Sabah пишет, что согласно Конвенции Монтре 1936 года, Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы и имеет право регулировать транзит военных кораблей, закрывать проливы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы.