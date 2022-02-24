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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина просит Турцию закрыть Дарданеллы для России

Турция имеет право регулировать транзит военных кораблей через Дарданеллы
Турция имеет право регулировать транзит военных кораблей через Дарданеллы
Фото: depositphotos.com

Посол Украины в Турции Василий Боднар в Twitter призвал Турцию закрыть для России пролив Дарданеллы.

"Я призываю турецкую администрацию, помогите Украине. Мы требуем закрытия Дарданелл. Мы хотим, чтобы против российской стороны были введены санкции. Мы требуем ареста акций россиян здесь", – написал он. 

Daily Sabah пишет, что согласно Конвенции Монтре 1936 года, Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы и имеет право регулировать транзит военных кораблей, закрывать проливы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре и других городах. "Идут артиллерийские обстрелы границы", – сообщил он. По информации МВД, территорию Украины обстреливают в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".

Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси. Также РФ ведет атаку со стороны временно оккупированного Крыма, рассказали пограничники.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать и "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины"

В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Турция, санкции, Василий Боднар, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, корабли
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