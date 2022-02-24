Российская военная техника нарушила границу в четырех областях, оккупанты атакуют техникой без опознавательных знаков – ГПСУ

"Наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях", – говорится в сообщении.
В частности, в Черниговской области российская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч", в Харьковской – через пункт "Бударки", в Луганской – "Милово".
"Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей", – сообщили в ГПСУ. Ряд пограничников были ранены, известно о трех погибших в Херсонской области.
В ГПСУ отмечают, что агрессор пытается атаковать авиацией и военной техникой без опознавательных знаков, а в Луганской области выставил в колонны белые автомобили с символикой ОБСЕ.
В частности, сообщается, что две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином острове. "Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными силами Украины", – говорится в сообщении.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".
Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.
По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили.
Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.