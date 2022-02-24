Российская военная техника нарушила границу в четырех областях, оккупанты атакуют техникой без опознавательных знаков – ГПСУ

В ГПСУ рассказали о ситуации на границе Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook (архив)

"Наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях", – говорится в сообщении.

В частности, в Черниговской области российская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч", в Харьковской – через пункт "Бударки", в Луганской – "Милово".

"Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей", – сообщили в ГПСУ. Ряд пограничников были ранены, известно о трех погибших в Херсонской области.

В ГПСУ отмечают, что агрессор пытается атаковать авиацией и военной техникой без опознавательных знаков, а в Луганской области выставил в колонны белые автомобили с символикой ОБСЕ.

В частности, сообщается, что две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином острове. "Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными силами Украины", – говорится в сообщении.