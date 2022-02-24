Всем желающим защищать Украину от вторжения России будут выдавать оружие – Зеленский

"Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои, отбивая атаки на Донбассе и в других регионах на востоке, севере, юге. Враг понес серьезные потери. Потерь врага будет еще больше, они пришли на нашу землю. Украина атаковала с севера, востока и юга с воздуха. Защита работает", – сказал он.

Президент добавил, что армия и национальная солидарность – это сегодня главная опора украинской государственности.

"Но я считаю, что она не единственная. Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет. От каждого гражданина Украины зависит будущее нашего, украинского, народа. Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. Министерство внутренних дел привлекает к защите страны ветеранов", – добавил он.