Всем желающим защищать Украину от вторжения России будут выдавать оружие – Зеленский

"Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои, отбивая атаки на Донбассе и в других регионах на востоке, севере, юге. Враг понес серьезные потери. Потерь врага будет еще больше, они пришли на нашу землю. Украина атаковала с севера, востока и юга с воздуха. Защита работает", – сказал он.
Президент добавил, что армия и национальная солидарность – это сегодня главная опора украинской государственности.
"Но я считаю, что она не единственная. Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет. От каждого гражданина Украины зависит будущее нашего, украинского, народа. Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. Министерство внутренних дел привлекает к защите страны ветеранов", – добавил он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".
Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.
По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили.
Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.