Зеленский: Мы разорвали дипломатические отношения с Россией

"Это утро вошел в историю, но эта история разная для нашей страны и для России. Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст своей свободы, что бы там не думали в Москве. Для украинцев независимость и право жить на своей земле согласно своей воле – это наивысшая ценность. Россия подло, самоубийственно упала рано утром на наше государство также, как это сделала фашистская Германия в года Второй мировой войны", – говорит президент.
Зеленский отметил, что с сегодняшнего дня Украина и Россия находятся по разные стороны мировой истории.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".
Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.
По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили.
Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.