ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине начался призыв резервистов. В ряды ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы призовут 46 тыс. человек

В ряды ВСУ планируют призвать 36 тыс. военнослужащих
В ряды ВСУ планируют призвать 36 тыс. военнослужащих
Фото: ЕРА

23 февраля в Украине начался призыв на военную службу резервистов в особый период. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Призыву подлежат резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. Речь идет как об офицерах, так и о сержантах, и рядовых. 

Максимальный срок службы – один год. 

"Резервисты оперативного резерва будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве", – говорится в сообщении. 

Резервисты, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, должны самостоятельно прибыть в свои воинские части или территориальные центры комплектования и социальной поддержки по телефонному звонку или по повестке. 

"Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность", – подчеркивается в сообщении. 

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/289638233268175

23 февраля комиссар Киевского городского территориального центра комплектования и соцподдержки Юрий Максымив на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины, рассказал, что всего в ряды ВСУ планируют призвать 36 тыс. военнослужащих. Еще по 5 тыс. – в ряды Нацгвардии и Госпогранслужбы. 

О мобилизации или подготовке к ней речи не идет, подчеркнул он. 

Цель призыва – усилить обороноспособность страны, так как речь идет о людях, которые уже служили, пояснил Максымив.

Контекст:

Зеленский сообщил, что подписал указ о призыве резервистов в особый период, 22 февраля, на фоне признания Россией незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" и стягивания Россией войск к границе с Украиной. 24 февраля президент говорил, что РФ сосредоточила почти 200 тыс. солдат у границы

Закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации Зеленский подписал 21 апреля 2021 года. В Офисе президента тогда говорили, что закон позволит быстро доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны и существенно повысить их боеспособность при стремительно нарастающей военной агрессии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Госпогранслужба, Национальная гвардия, Вооруженные силы Украины, призыв, указ, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Скандальный нацотбор на "Евровидение 2022". Полиция открыла уголовное производство из-за поддельной справки Паш
Скандальный нацотбор на "Евровидение 2022". Полиция открыла уголовное производство из-за поддельной справки Паш
"Любовь к стране – это не фото с флагом". Отдыхающая за границей жена экс-чиновника Соколюка назвала проукраинские посты в сетях хайпом
"Любовь к стране – это не фото с флагом". Отдыхающая за границей жена экс-чиновника Соколюка назвала проукраинские посты в сетях хайпом
  "Я начала притягивать другого качества мужчин". Бывшая жена Позитива рассказала о личной жизни после развода с артистом
  "Я начала притягивать другого качества мужчин". Бывшая жена Позитива рассказала о личной жизни после развода с артистом
  "Простой рецепт, а выглядит на миллион". Кулинарный блогер показала, как приготовить трубочки с начинкой
  "Простой рецепт, а выглядит на миллион". Кулинарный блогер показала, как приготовить трубочки с начинкой
"Похожи?" Каминская показала младшую сестру
"Похожи?" Каминская показала младшую сестру
  Министр здравоохранения Ляшко рассказал, где лечится он и члены его семьи
  Министр здравоохранения Ляшко рассказал, где лечится он и члены его семьи
Зинченко – из Великобритании, Мика Ньютон – из США, Кэтрин Винник – из Канады. Знаменитые украинцы осудили действия страны-агрессора РФ
Зинченко – из Великобритании, Мика Ньютон – из США, Кэтрин Винник – из Канады. Знаменитые украинцы осудили действия страны-агрессора РФ
  "Я ей об этом в глаза говорю". Суханов рассказал, как Полякова заработала статус звезды
  "Я ей об этом в глаза говорю". Суханов рассказал, как Полякова заработала статус звезды
  "Мы совершили ошибку, за которую я уже простила мужа и себя простила". 40-летняя Валевская рассказала, почему 19 лет назад сделала аборт
  "Мы совершили ошибку, за которую я уже простила мужа и себя простила". 40-летняя Валевская рассказала, почему 19 лет назад сделала аборт
Тодоренко после слов Путина о признании "независимости "ЛДНР" взмолилась о мире, совместив украинский флаг с флагом страны-агрессора
Тодоренко после слов Путина о признании "независимости "ЛДНР" взмолилась о мире, совместив украинский флаг с флагом страны-агрессора
  Министр здравоохранения Ляшко признался, что в медуниверситете получил двойку по общей гигиене
  Министр здравоохранения Ляшко признался, что в медуниверситете получил двойку по общей гигиене
"Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР". Американская певица Шер выразила поддержку Украине
"Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР". Американская певица Шер выразила поддержку Украине
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
"Горохи это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
"Горохи – это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР" (452375)
2
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (238239)
3
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (174661)
4
"Когда пушки стреляют, музы не молчат". Сумская, дочь которой проживает в РФ, отправляется на Донбасс (80775)
5
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (58359)
6
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил (41790)
7
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот (40395)
8
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык (31228)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS