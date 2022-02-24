Первый удар РФ провалился, потери, которые понесли ВСУ, не снизили обороноспособность – Офис президента

Арестович: По нашей оценке, первый удар провалился. Потери есть, но они незначительные и не снизили обороноспособность Вооруженных сил Украины Скриншот: Офіс Президента України / Facebook

"Основные удары были нанесены в 5.00 утра по военной инфраструктуре, аэродромах, складах ресурсов и центрах военного управления. По нашей оценке – данные уточняются – первый удар провалился. Потери есть, но они незначительные и не снизили обороноспособность Вооруженных сил Украины и других силовых структур", – сказал Арестович.

Он сообщил, что атаке подверглись объекты в Ивано-Франковске, Чернигове, Харькове, Киеве, Одессе, Хмельницком, Николаеве, Херсоне, Краматорске и непосредственно районе зоны проведения операции Объединенных сил.

"Есть ли наземное продвижение? По предварительным данным, есть незначительное вклинивание противника, на расстояние до 5 км наблюдается на севере Харьковской области, Черниговской (ближе к Сумам) и – данные нуждаются в проверке – возможно, на Волынском направлении. Но там, по информации, которая только что поступила, отбито это продвижение", – добавил он.