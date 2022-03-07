Бульвар Шоубиз
 
07 марта, 2022
 
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Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится

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Галкин заявил, что никогда не ел с руки РФ
Галкин заявил, что никогда не ел с руки РФ
Фото: maxgalkinru / Instagram

45-летний российский шоумен и телеведущий Максим Галкин 6 марта в Instagram опубликовал архивное видео выступления своей жены, 72-летней певицы Аллы Пугачевой с песней "Одуванчик".

Выступление Пугачевой сопровождалось видеорядом с солдатами, которые отправляются на войну.

"Время нелюбви сейчас на белом свете", – поется в песне.

"С прощеным воскресеньем!" – написал Галкин.

"Вас государство кормило с руки, а вы вот так отплатили... Не по-людски... В такое тяжелое время для всех могли бы попридержать свои амбиции", – прокомментировала подписчица ziuzginaliudmila.

"Вы меня с кем-то путаете. Я с руки не ел. Я работал и кормил государство налогами. И как всякий гражданин имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится", – ответил Галкин.

Контекст:

В РФ проводят травлю Галкина за высказывание против войны РФ в Украине.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, Донбасс, агрессия, геноцид, вторжение, видео, война России против Украины, военнослужащий, Максим Галкин, певица, телеведущий, погибшие, войска, шоумен
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