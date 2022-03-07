Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится

Галкин заявил, что никогда не ел с руки РФ Фото: maxgalkinru / Instagram

Выступление Пугачевой сопровождалось видеорядом с солдатами, которые отправляются на войну.

"Время нелюбви сейчас на белом свете", – поется в песне.

"С прощеным воскресеньем!" – написал Галкин.

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"Вас государство кормило с руки, а вы вот так отплатили... Не по-людски... В такое тяжелое время для всех могли бы попридержать свои амбиции", – прокомментировала подписчица ziuzginaliudmila.

"Вы меня с кем-то путаете. Я с руки не ел. Я работал и кормил государство налогами. И как всякий гражданин имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится", – ответил Галкин.