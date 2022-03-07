В Ирпене в боях с российскими оккупантами погиб украинский актер

Он отметил, что по запросу НСЖУ факт гибели актера подтвердила руководитель платформы UATV/"Дом" Юлия Островская.
"Он с первых дней войны пошел воевать за Украину и погиб в Ирпене, где сейчас проходят ожесточенные бои с российскими оккупантами", – заявил Томиленко.
Он рассказал, что Паша Ли родился в Крыму, снимался в кино и рекламе, был актером дубляжа, в частности, озвучивал мультфильмы "Король Лев", "Спасатели Малибу", "Хоббит".
Как отметила Островская, среди ведущих развлекательной телепрограммы "День дома" Паша Ли был "самым радостным и солнечным".
6 марта при обстрелах также погибли восемь мирных жителей Ирпеня.
Ирпень находится в 26 км от Киева, до начала войны там жило около 60 тыс. человек.
В городах Ирпень, Буча, Гостомель, а также на житомирской трассе и севере Вышгородского района наиболее опасно, сообщала Киевская облгосадминистрация 2 марта. Оккупанты пытаются попасть в Киев, поэтому штурмуют населенные пункты, которые находятся рядом.
5 марта российские оккупационные войска взорвали железнодорожные пути, по которым должен был подаваться эвакуационный поезд для спасения жителей Ирпеня, сообщила "Укрзалізниця".
6 марта россияне обстреляли из минометов место, где собирались мирные жители для эвакуации. Часть людей удалось эвакуировать, но были погибшие.