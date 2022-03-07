В Ирпене в боях с российскими оккупантами погиб украинский актер

Паша Ли погиб на 34-м году жизни Фото: Паша Ли / Facebook

Он отметил, что по запросу НСЖУ факт гибели актера подтвердила руководитель платформы UATV/"Дом" Юлия Островская.

"Он с первых дней войны пошел воевать за Украину и погиб в Ирпене, где сейчас проходят ожесточенные бои с российскими оккупантами", – заявил Томиленко.

Он рассказал, что Паша Ли родился в Крыму, снимался в кино и рекламе, был актером дубляжа, в частности, озвучивал мультфильмы "Король Лев", "Спасатели Малибу", "Хоббит".

Как отметила Островская, среди ведущих развлекательной телепрограммы "День дома" Паша Ли был "самым радостным и солнечным".