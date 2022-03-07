Бульвар Шоубиз
 
07 марта, 2022
 
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В Ирпене в боях с российскими оккупантами погиб украинский актер

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Паша Ли погиб на 34-м году жизни
Паша Ли погиб на 34-м году жизни
Фото: Паша Ли / Facebook

33-летний украинский актер, телеведущий Паша Ли погиб в Ирпене под обстрелами российских агрессоров. Об этом 6 марта сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Он отметил, что по запросу НСЖУ факт гибели актера подтвердила руководитель платформы UATV/"Дом" Юлия Островская.

"Он с первых дней войны пошел воевать за Украину и погиб в Ирпене, где сейчас проходят ожесточенные бои с российскими оккупантами", – заявил Томиленко.

Он рассказал, что Паша Ли родился в Крыму, снимался в кино и рекламе, был актером дубляжа, в частности, озвучивал мультфильмы "Король Лев", "Спасатели Малибу", "Хоббит".

Как отметила Островская, среди ведущих развлекательной телепрограммы "День дома" Паша Ли был "самым радостным и солнечным".

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4910247942393364

Контекст:

6 марта при обстрелах также погибли восемь мирных жителей Ирпеня.

Ирпень находится в 26 км от Киева, до начала войны там жило около 60 тыс. человек.

В городах Ирпень, Буча, Гостомель, а также на житомирской трассе и севере Вышгородского района наиболее опасно, сообщала Киевская облгосадминистрация 2 марта. Оккупанты пытаются попасть в Киев, поэтому штурмуют населенные пункты, которые находятся рядом.

5 марта российские оккупационные войска взорвали железнодорожные пути, по которым должен был подаваться эвакуационный поезд для спасения жителей Ирпеня, сообщила "Укрзалізниця".

6 марта россияне обстреляли из минометов место, где собирались мирные жители для эвакуации. Часть людей удалось эвакуировать, но были погибшие.

Теги: Россия, Украина, смерть, война, оккупация, Ирпень, обстрелы, актер, война России против Украины, телеведущий, погибшие, Сергей Томиленко, ведущий
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