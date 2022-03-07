Российский кинокритик Долин: Никакой России больше нет. Россия – курица с отрубленной головой

"Причин несколько. Хотя в реальности только одна – преступная война в Украине, инициированная руководством РФ. Невозможно жить в стране, даже родной и любимой, где тебе затыкают рот. Особенно для человека, чей единственный инструмент – слово. А еще я просто не мог дышать московским воздухом, в котором люди продолжали обсуждать планы, смотреть кино, проводить искусствоведческие дискуссии, ходить на вернисажи и премьеры, пока в Украине убивают и умирают. Каждая минута такого существования подтверждала очевидное: ты – соучастник", – написал он.

Долин отметил, что у него нет никаких видов на жительство, вторых паспортов, заграничных рабочих контрактов, отложенных денег, "запасных аэродромов" и "перспективных планов".

"Забавно, что всю сознательную жизнь я отказывался уезжать. Хотя звали и ждали. Моя родина – Россия, другой я никогда не желал. Но никакой России больше нет. Россия – курица с отрубленной головой", – подчеркнул он.

Долин отметил, что весь мир рухнул с началом начала войны России против Украины.

"Жизнь каждого человека, живущего в России, говорящего по-русски или хотя бы причастного к русской культуре, изменилась необратимо. Просто многие (большинство?) еще этого не осознали. У украинцев будет шанс восстать из пепла и руин, они станут лишь сильнее и смогут – если захотят – забыть о перенесенных страданиях. У нас на забвение не будет ни возможностей, ни права. Мы заклеймены", – заявил он.

Кинокритик признался, что десять дней не может думать ни о чем, кроме войны.

"Мне трудно даже беспокоиться за близких, потому что я постоянно думаю об Украине. У меня нет там родных, но есть друзья-украинцы: муж [покойного режиссера ]Киры Муратовой [режиссер Александр Муратов], чудесный художник Женя Голубенко, который сейчас в Одессе, мой верный товарищ и благородный человек [режиссер] Сережа Лозница, кинокритик и автор "Искусства кино" Наташа Серебрякова (она в бомбоубежище в Сумах), да и многие другие наши авторы и критики... Но дело даже не в друзьях. Украинцы правы, и поэтому они победят. Рано или поздно, но неизбежно. Собственно, уже победили. А мы терпим катастрофу – нет, не экономическую и политическую. Это моральная катастрофа. Бессилие тех, кто выступает против этой системы и власти все 22 года, лишь усиливает чувство отчаяния", – написал Долин.

Он также сообщил, что перед отъездом заметил метку на своей квартире, а его мессенджеры взломали.

Долин также сообщил, что находится в Латвии на "Артдокфесте".