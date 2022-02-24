В результате обстрела больницы в Угледаре убиты четыре человека

"В Угледаре российские оккупационные войска убили четырех и ранили 10 гражданских – снаряды оккупантов поразили местную больницу. Среди раненых – шесть медиков", – сообщил Кириленко.

Он отметил, что состояние раненых людей – разной степени тяжести.

На это событие отреагировал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. На своей странице в Facebook он написал, что действия оккупантов "представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права".

"Российские оккупанты совершают обстрелы больниц. Это прямое нарушение русскими войсками Женевской конвенции! И это позорный и низкий поступок слабаков! Такие заведения здравоохранения и медицинские работники должны спасать жизнь, а не погибать. Наши больницы и бригады экстренной медицинской помощи находятся в режиме полной готовности, работают во всех регионах и будут оказывать помощь в любых обстоятельствах", – подчеркнул Ляшко.



