В результате обстрела больницы в Угледаре убиты четыре человека

"В Угледаре российские оккупационные войска убили четырех и ранили 10 гражданских – снаряды оккупантов поразили местную больницу. Среди раненых – шесть медиков", – сообщил Кириленко.
Он отметил, что состояние раненых людей – разной степени тяжести.
На это событие отреагировал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. На своей странице в Facebook он написал, что действия оккупантов "представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права".
"Российские оккупанты совершают обстрелы больниц. Это прямое нарушение русскими войсками Женевской конвенции! И это позорный и низкий поступок слабаков! Такие заведения здравоохранения и медицинские работники должны спасать жизнь, а не погибать. Наши больницы и бригады экстренной медицинской помощи находятся в режиме полной готовности, работают во всех регионах и будут оказывать помощь в любых обстоятельствах", – подчеркнул Ляшко.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.