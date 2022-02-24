На острове Змеиный после атаки российских оккупантов не осталось ни одного уцелевшего здания

"РФ пытается захватить остров Змеиный. Территория была обстреляна артиллерией крейсера "Москва" и патрульного корабля "Василий Быков". После этого совершен авиационный налет российским Су-24. Сейчас на острове не осталось ни одного уцелевшего здания", – говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе отметили, что украинские морские пехотинцы вместе с Государственной пограничной службой Украины держат оборону острова.

В Госпогранслужбе Украины сообщали сегодня, что оккупанты перед атакой подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держат оборону острова примерно с полудня.