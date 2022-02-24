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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На острове Змеиный после атаки российских оккупантов не осталось ни одного уцелевшего здания

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Украинские морские пехотинцы вместе с Государственной пограничной службой Украины держат оборону острова
Украинские морские пехотинцы вместе с Государственной пограничной службой Украины держат оборону острова
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На острове Змеиный в Черном море после атаки российских оккупантов не осталось ни одного уцелевшего здания. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"РФ пытается захватить остров Змеиный. Территория была обстреляна артиллерией крейсера "Москва" и патрульного корабля "Василий Быков". После этого совершен авиационный налет российским Су-24. Сейчас на острове не осталось ни одного уцелевшего здания", – говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе отметили, что украинские морские пехотинцы вместе с Государственной пограничной службой Украины держат оборону острова.

В Госпогранслужбе Украины сообщали сегодня, что оккупанты перед атакой подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держат оборону острова примерно с полудня.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

По данным ВСУ, на 12.10 в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили семь российских самолетов, два вертолета, а также уничтожили несколько десятков единиц бронированной техники ВС РФ.

По данным ГСЧС, оккупанты захватили два села в Луганской области.

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.

Теги: Россия, Украина, артиллерия, обстрелы, российская агрессия, война в Украине, остров Змеиный
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