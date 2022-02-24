Оккупанты угрожают украинским пограничникам на острове Змеиный, требуют сдаться. Аудио

"К острову Змеиный подошли две неопознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными силами Украины", – говорится в сообщении.

ГПСУ опубликовала аудиозапись угроз, которые озвучили оккупанты.

"Вы находитесь в полной изоляции, в зоне поражения оружия, в случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю. Подумайте о своих детях, близких, которым вы нужны, которые вас любят и ждут дома живыми и здоровыми. Это скоро закончится – и вы продолжите свою привычную жизнь. Примите верное решение. Останьтесь живыми. Для этого достаточно сообщить по каналам связи на 16 канале о намерении сотрудничать, прекратить работу радиолокационной станции и средств связи, выстроиться и сложить оружие. Действовать согласно дальнейшим указаниям", – говорится в сообщении агрессора.

Одна из этих целей уже зашла в территориальные воды Украины, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.