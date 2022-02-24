Оккупанты угрожают украинским пограничникам на острове Змеиный, требуют сдаться. Аудио

"К острову Змеиный подошли две неопознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными силами Украины", – говорится в сообщении.
ГПСУ опубликовала аудиозапись угроз, которые озвучили оккупанты.
"Вы находитесь в полной изоляции, в зоне поражения оружия, в случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю. Подумайте о своих детях, близких, которым вы нужны, которые вас любят и ждут дома живыми и здоровыми. Это скоро закончится – и вы продолжите свою привычную жизнь. Примите верное решение. Останьтесь живыми. Для этого достаточно сообщить по каналам связи на 16 канале о намерении сотрудничать, прекратить работу радиолокационной станции и средств связи, выстроиться и сложить оружие. Действовать согласно дальнейшим указаниям", – говорится в сообщении агрессора.
Одна из этих целей уже зашла в территориальные воды Украины, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".
Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.
По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили.
Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток. Он сказал, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.