Гозман о Путине: Живет в придуманном мире. Пожилые в деменции часто так себя ведут, но у них нет ядерной кнопки

"В этом заседании Совета безопасности мы увидели, что нет вообще никого, он один. Он сидит в своем огромном дезинфицированном гробу, где он живет последние два года, у него в сознании, как во сне, сменяют друг друга смутные образы мировой истории, и он эту историю корректирует. Он живет в этом гробу и в абсолютно придуманном им самим мире. Таких людей много, пожилые люди в деменции часто так себя ведут, но у них нет ядерной кнопки, по их приказу не двигаются танки, а здесь-то танки двигаются", – сказал он.

Происходившее политик сравнил с периодами истории, "когда есть только воля князя и больше вообще ничего, никаких государственных структур не существует".

"Есть его [Путина] воля, а дальше он выступает 56 минут, читает лекцию по истории, из которой понятно, что воюем мы за то, что когда-то [советские руководители Владимир] Ленин, [Иосиф] Сталин и [Никита] Хрущев сделали какие-то ошибки. Они уже давно в гробу, в земле, кроме Ленина. Будем воевать за то, что они снесли памятник [российскому полководцу Александру] Суворову? Или за то, что они нас не любят и, может быть, когда-нибудь поставят оружие, которое будет нам угрожать? За это мы будем воевать сегодня. Абсолютное безумие!", – считает Гозман.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

В Украине ввели военное положение.