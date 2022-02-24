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Гозман о Путине: Живет в придуманном мире. Пожилые в деменции часто так себя ведут, но у них нет ядерной кнопки

Действия Путина Гозман (на фото) считает "абсолютным безумием"
Действия Путина Гозман (на фото) считает "абсолютным безумием"
Фото: Gaidar Foundation - Фонд Егора Гайдара / Facebook

Заседание Совета безопасности РФ по поводу признания "ЛДНР" показало, что у президента России Владимира Путина проявляется деменция. Такое мнение выразил 22 февраля в эфире "Радио Свобода" российский политик, президент движения "Союз правых сил" Леонид Гозман.

"В этом заседании Совета безопасности мы увидели, что нет вообще никого, он один. Он сидит в своем огромном дезинфицированном гробу, где он живет последние два года, у него в сознании, как во сне, сменяют друг друга смутные образы мировой истории, и он эту историю корректирует. Он живет в этом гробу и в абсолютно придуманном им самим мире. Таких людей много, пожилые люди в деменции часто так себя ведут, но у них нет ядерной кнопки, по их приказу не двигаются танки, а здесь-то танки двигаются", – сказал он.

Происходившее политик сравнил с периодами истории, "когда есть только воля князя и больше вообще ничего, никаких государственных структур не существует".

"Есть его [Путина] воля, а дальше он выступает 56 минут, читает лекцию по истории, из которой понятно, что воюем мы за то, что когда-то [советские руководители Владимир] Ленин, [Иосиф] Сталин и [Никита] Хрущев сделали какие-то ошибки. Они уже давно в гробу, в земле, кроме Ленина. Будем воевать за то, что они снесли памятник [российскому полководцу Александру] Суворову? Или за то, что они нас не любят и, может быть, когда-нибудь поставят оружие, которое будет нам угрожать? За это мы будем воевать сегодня. Абсолютное безумие!", – считает Гозман.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

В Украине ввели военное положение.

Контекст:

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявлял 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав "независимость" террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей российских элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2".

Украина анонсировала санкции в связи с решением Путина. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограниченийКанада, Япония, Австралия объявили о введении санкций.

22 февраля стало известно, что Евросоюз планирует наложить санкции на 351 депутата Госдумы, 24 физических и три юридических лица

23 февраля Байден поручил своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG – компании – оператора российского газопровода "Северный поток – 2". 

Теги: Владимир Путин, война, вторжение, ДНР, история, Совет безопасности РФ, война в Украине, президент, ЛНР, психиатрия, Леонид Гозман, ЛДНР, войска
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