Под Черниговом ВСУ сдался в плен целый разведывательный взвод российской армии – Залужный

Одного из сдавшихся в плен (на фото) показал главнокомандующий ВСУ Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады", – написал Залужный.

Он опубликовал фото старшины этой бригады – Константина Буйничева – и рассказал, что разведчики проходили учения в городе Ельня Кемеровской области РФ. О наступлении на Украину они якобы узнали вчера и думали, что будут возвращаться домой.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", – процитировал Залужный Буйничева.