Зеленский: Украина приостановила атаки РФ, действует оперативная пауза

Он сообщил, что украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб приостановили атаки врага.
"На языке конфликта это можно назвать оперативной паузой", – сказал президент.
Он сообщил, что в зоне операции Объединенных сил украинские военные действуют "на отлично", Харьковское направление очень сложное, но силы для защиты города работают.
"Самая проблемная ситуация на сегодня на юге. Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя", – сообщил глава государства.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также о танках.
В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти Украины пообещали выдать оружие.