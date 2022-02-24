Зеленский: Украина приостановила атаки РФ, действует оперативная пауза

Зеленский: Самая проблемная ситуация на сегодня на юге Фото: EPA

Он сообщил, что украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб приостановили атаки врага.

"На языке конфликта это можно назвать оперативной паузой", – сказал президент.

Он сообщил, что в зоне операции Объединенных сил украинские военные действуют "на отлично", Харьковское направление очень сложное, но силы для защиты города работают.

"Самая проблемная ситуация на сегодня на юге. Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя", – сообщил глава государства.



