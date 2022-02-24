Геращенко: Подбитый российский вертолет сел под Гостомелем. Десантники поразбегались

"Подбитый российский вертолет сел под Гостомелем. Десантники поразбегались. Спецназ полиции прочесывает местность", – написал Геращенко.

По его информации, российские вертолеты атаковали аэродром Гостомеля. Завязался бой. Всего сбито три вертолета противника.

Над "Межигорьем" сбили российский вертолет Ка-52.