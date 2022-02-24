Стало известно, сколько украинских военнослужащих погибло сегодня во время утренних обстрелов российскими войсками

"Сейчас подтверждена гибель нескольких десятков военнослужащих. Это преимущественно после воздушных ударов с утра. Воздушных и ракетных. Но, поверьте, они рассчитывали на гораздо большие потери. Они на самом деле не смогли нанести нам серьезные потери ни ресурсов, ни боеприпасов, ни нашей боеспособности. Некоторые потери есть, они сейчас обобщаются. Я знаю сейчас о более 40 погибших и нескольких десятках раненых", – сообщил Арестович.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сдавать кровь.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также танках.

В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.