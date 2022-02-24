Атака России на Украину. Арестович назвал четыре самых опасных направления

Арестович: Ни один военнослужащий ВСУ не уступает, все воюют и ожидаемой сдачи или бегства нет Фото: Олексій Арестович / Facebook

По его словам, наиболее опасны Крымский перешеек, зона ООС, Черниговское и Харьковское направления.

"Это четыре опасных направления: Крымский перешеек, зона ООС, Чернигов и Харьковское направление. По Чернигову они продвинулись на севере Черниговской области, ближе к административной границе с Сумской. Продвижения недалекие – 10–20 км, они сейчас, скорее всего, готовятся, выстраивают боевые порядки и будут выступать дальше, но Киев надежно защищен. Там их будут ждать ожесточенные бои, мы их остановим", – заявил советник.

По словам Арестовича, наиболее удачная ситуация в зоне операции Объединенных сил.

"Линия обороны не прорвана. Мы отбили Счастье, там подбито много бронетехники противника, потери живой силы. Если на простом языке – "наваляли мы им там очень хорошо", цитирую одного из офицеров, который там сейчас находится. Авиация у них начнет заканчиваться гораздо быстрее, чем они считали", – отметил он.

На белорусском направлении оккупанты пытаются продвигаться вперед, сообщил Арестович.

"Белорусское направление – там появились отдельные передовые отряды: два-три танка, два-три БМП, 20–50 военных, пытающихся зайти на нашу территорию, встречают сопротивление и сразу уходят. Нельзя сказать, что они продвигаются, наши военные мониторят ситуацию, думаю, что мы удержимся", – сказал он.

Он рассказал также о подвиге украинских нацгвардейцев, уничтоживших четыре российских танка под Харьковом.

"Надо сказать – ни один военнослужащий ВСУ не уступает, все воюют и ожидаемой сдачи или бегства нет. Могу привести пример – под Харьковом, где идут сейчас бои в 4–5 км от северной черты города, срочники Нацгвардии Украины, 18-летние солдаты, не изучавшие военный бой, подбили четыре танка РФ. Это подвиг", – сказал советник.

Он добавил, что сообщения о том, что российские войска прорвали границу на Волынском направлении, не подтвердились.