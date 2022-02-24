Зеленский призвал украинцев сдавать донорскую кровь для раненых военных

"С утра у нас есть раненые военные, поэтому там, где в больницах нужна кровь, – пожалуйста, прошу, присоединяйтесь, становитесь донорами крови для наших защитников", – сказал Зеленский.

Он также призвал предпринимателей не прекращать работу, чтобы у людей были все необходимые товары и услуги. "Работать сейчас – это тоже оборона в этих непростых условиях, потому от каждого предприятия, предпринимателя зависит, каким будет наше будущее", – заявил президент.