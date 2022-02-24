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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский призвал украинцев сдавать донорскую кровь для раненых военных

Зеленский: Прошу, присоединяйтесь, становитесь донорами крови для наших защитников
Зеленский: Прошу, присоединяйтесь, становитесь донорами крови для наших защитников
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом сдавать донорскую кровь для переливания раненым украинским военным. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"С утра у нас есть раненые военные, поэтому там, где в больницах нужна кровь, – пожалуйста, прошу, присоединяйтесь, становитесь донорами крови для наших защитников", – сказал Зеленский. 

Он также призвал предпринимателей не прекращать работу, чтобы у людей были все необходимые товары и услуги. "Работать сейчас – это тоже оборона в этих непростых условиях, потому от каждого предприятия, предпринимателя зависит, каким будет наше будущее", – заявил президент. 

Контекст:

Около 5.00 24 февраля появилось обращения Путина о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в ряде областей, а также по военным объектам Вооруженных сил. Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом. 

Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси. 

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать и "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины"

По данным ВСУ на 12.10 в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили семь российских самолетов, два вертолета, а также уничтожили несколько десятков единиц бронированной техники ВС РФ. 

По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, известно о более 40 погибших и нескольких десятках раненых среди украинских военных, а также до 10 погибших среди мирных жителей.

Теги: военные, раненые, донор, Владимир Зеленский, ВСУ, российская агрессия, война в Украине, ранение, кровь
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