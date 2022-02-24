"Необходимо изолировать сумасшедшего". Земан осудил российскую агрессию и призвал отключить РФ от SWIFT

По словам Земана, действия Москвы – "акт неспровоцированной агрессии" и "Россия совершила преступление против мира".
Reuters отмечает, что российская агрессия должна получить в ответ "жесткие санкции", прежде всего – отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.
Земан заявил, что "необходимо изолировать сумасшедшего" не только словами, но и конкретными мерами.
5 февраля Земан говорил, что не разделяет опасений относительно возможного вторжения России в Украину.
Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны.
Отключить Россию от SWIFT в рамках санкционной политики предлагали неоднократно.
Агентство Bloomberg писало 8 февраля, что некоторые страны ЕС выступают против отключения России от SWIFT, 12 февраля агентство Reuters сообщило, что обсуждение этого вопроса завершено, и отключение России от SWIFT в санкционный пакет не войдет.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также танках.
В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.