"Необходимо изолировать сумасшедшего". Земан осудил российскую агрессию и призвал отключить РФ от SWIFT

Земан говорил, что не разделяет опасений относительно вторжения России в Украину Фото: ЕРА

По словам Земана, действия Москвы – "акт неспровоцированной агрессии" и "Россия совершила преступление против мира".

Reuters отмечает, что российская агрессия должна получить в ответ "жесткие санкции", прежде всего – отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.

Земан заявил, что "необходимо изолировать сумасшедшего" не только словами, но и конкретными мерами.

5 февраля Земан говорил, что не разделяет опасений относительно возможного вторжения России в Украину.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны.

Отключить Россию от SWIFT в рамках санкционной политики предлагали неоднократно.

Агентство Bloomberg писало 8 февраля, что некоторые страны ЕС выступают против отключения России от SWIFT, 12 февраля агентство Reuters сообщило, что обсуждение этого вопроса завершено, и отключение России от SWIFT в санкционный пакет не войдет.