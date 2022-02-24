Речь Путина с объявлением войны была записана еще 21 февраля – СМИ

Журналисты скачали видео с обращением Путина с сайта Кремля и проверили его данные. Там они обнаружили дату создания – 21 февраля 19.00.

Речь Путина об объявлении войны была записана еще вечером 21 февраля, в понедельник. Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства. pic.twitter.com/ZRwgdwB8ni

Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team в Twitter также отметили, что одежда Путина на обращении такая же, как и во время заседания Совбеза РФ, которое проходило 21 февраля.

Более того, одежда Путина совпадает с его одеждой на заседании СБ РФ 21 февраля и на видео о признании ДНР и ЛНР 2/4 pic.twitter.com/FQ861xEXaN

Контекст:

Около 5.00 24 февраля появилось обращения Путина о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе Киевской области, Озерном Житомирской области, Кульбакино в Николаева, Чугуеве Харьковской области, Краматорске Донецкой области и Чернобаевке Херсонской области, а также по военным объектам Вооруженных сил. Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать и "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины".

По данным ВСУ на 8.46, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили пять российских самолетов, два вертолета, а также подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ.

По состоянию на 10.00 было известно о гибели не менее 12 человек, среди них – украинские военнослужащие и пограничники, сообщили в МВД и Госпогранслужбе.

В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".