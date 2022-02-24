Илларионов о заседании Совбеза РФ: Выделялся Путин. Видимо, одной из целей было показать безальтернативность

Илларионов (на фото): Спасибо Путину, что дал нам возможность воочию наблюдать этих лиц Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Спасибо Владимиру Путину хотя бы за то, что дал нам возможность не по рассказам и пересказам каким бы то ни было, а воочию наблюдать этих всех лиц. [...] Обратите внимание, как на этом фоне выделялся сам Владимир Владимирович. Видимо, одной из целей была, возможно, именно это – чтобы все увидели, есть ли какие-либо альтернативы в этом круге", – сказал Илларионов.

Он считает, что "все видели все и составили свое впечатление".

"Думаю, тут ничего добавить невозможно. [...] Слава богу, что миллионы людей увидели все это и не могли не составить адекватное представление, впечатление", – отметил Илларионов.