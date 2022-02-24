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Илларионов о заседании Совбеза РФ: Выделялся Путин. Видимо, одной из целей было показать безальтернативность

Илларионов (на фото): Спасибо Путину, что дал нам возможность воочию наблюдать этих лиц
Илларионов (на фото): Спасибо Путину, что дал нам возможность воочию наблюдать этих лиц
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Эксперт Украинского института будущего, советник президента РФ Владимира Путина по экономике в 2000–2005 годах Андрей Илларионов отметил, что на заседании Совета безопасности РФ 21 февраля, на котором рассматривался вопрос признания "независимости" ОРДЛО, высшие должностные лица России показали, какие они есть на самом деле. Такое мнение эксперт высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Спасибо Владимиру Путину хотя бы за то, что дал нам возможность не по рассказам и пересказам каким бы то ни было, а воочию наблюдать этих всех лиц. [...] Обратите внимание, как на этом фоне выделялся сам Владимир Владимирович. Видимо, одной из целей была, возможно, именно это – чтобы все увидели, есть ли какие-либо альтернативы в этом круге", – сказал Илларионов.

Он считает, что "все видели все и составили свое впечатление".

"Думаю, тут ничего добавить невозможно. [...] Слава богу, что миллионы людей увидели все это и не могли не составить адекватное представление, впечатление", – отметил Илларионов.

Контекст:

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" группировки "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2". Санкции против РФ ввели также Канада и Япония.

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Андрей Илларионов, ДНР, Совет безопасности РФ, президент, ЛНР, ОРДЛО, ЛДНР, заседание
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