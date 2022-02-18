ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

По результатам "Большого строительства" в школах Киевской области в 2022 году должно появиться более 2 тыс. новых мест

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В масштабах всей Украины в этом году запланировано построить и реконструировать 141 школу и 133 детских садика
В масштабах всей Украины в этом году запланировано построить и реконструировать 141 школу и 133 детских садика
Фото: koda.gov.ua

В Киевской области в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство" будет построено и отремонтировано пять школ и пять детских садов, сообщила пресс-служба Киевской ОГА. По информации облгосадминистрации, это обеспечит более 2300 новых мест для школьников и 705 – в детских садах.

"В рамках программы президента планируем построить школы в селе Гора и поселке городского типа Чабаны, достроить новый корпус лицея в Гостомеле, реконструировать школы в селе Святопетровское и селе Процив. Благодаря проведенным работам в этих учебных заведениях появится 2303 учебных места и 261 рабочее", – рассказал заместитель главы Киевской облгосадминистрации Андрей Лисовик.

Кроме этого, в программу "Большое строительство" в 2022 году включены пять детских садов. Среди них: сад для детей с ограниченными возможностями в городе Вишневое, детские дошкольные учреждения в селах Михайловка-Рубежовка, Святопетровское, Гатное, а также сад-школа в селе Бобрица.

В итоге в области появится 705 новых мест для дошкольников и 189 новых рабочих мест для воспитателей и обслуживающего персонала.

Контекст:

В масштабах всей Украины в этом году будут построены и реконструированы 141 школа и 133 детских садика. Такие данные 11 февраля привел заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, писала пресс-служба Офиса президента.

Теги: Гостомель, Киевская ОГА, Киевская область, строительство, школьники, облгосадминистрация, школы, Вишневое, Большое строительство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Группа Kalush Orchestra отреагировала на предложение Общественного представлять Украину на "Евровидении 2022"
  Группа Kalush Orchestra отреагировала на предложение Общественного представлять Украину на "Евровидении 2022"
"Какой, интересно, у Даши размер груди?", "Ох и горячая". Астафьева выставила грудь с верхнего ракурса
"Какой, интересно, у Даши размер груди?", "Ох и горячая". Астафьева выставила грудь с верхнего ракурса
"Кто со мной поспорит, получит люлей и от меня, и от Бардаша". Wellboy рассказал, как относится к своему продюсеру
"Кто со мной поспорит, получит люлей и от меня, и от Бардаша". Wellboy рассказал, как относится к своему продюсеру
"Она органически не переваривает детей". Экс-возлюбленный Волочковой раскрыл новые подробности общения с балериной
"Она органически не переваривает детей". Экс-возлюбленный Волочковой раскрыл новые подробности общения с балериной
Беленюк на фоне возможного вторжения РФ в Украину показал, как чистит дома оружие
Беленюк на фоне возможного вторжения РФ в Украину показал, как чистит дома оружие
"Ох! Жанна! Огонь", "Е-мое". У Бадоевой ветром подняло подол платья
"Ох! Жанна! Огонь", "Е-мое". У Бадоевой ветром подняло подол платья
  "Это невероятно", "До слез". Японская группа The Yokohama Sisters исполнила гимн Украины. Видео
  "Это невероятно", "До слез". Японская группа The Yokohama Sisters исполнила гимн Украины. Видео
В День единения украинцев объединила музыкой национальная музыкальная премия "Украинская песня года"
В День единения украинцев объединила музыкой национальная музыкальная премия "Украинская песня года" Актуально
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (362094)
2
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото (155720)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (77173)
4
"Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно (42962)
5
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (42574)
6
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой (35777)
7
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (33030)
8
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте (32389)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS