По результатам "Большого строительства" в школах Киевской области в 2022 году должно появиться более 2 тыс. новых мест

В масштабах всей Украины в этом году запланировано построить и реконструировать 141 школу и 133 детских садика Фото: koda.gov.ua

"В рамках программы президента планируем построить школы в селе Гора и поселке городского типа Чабаны, достроить новый корпус лицея в Гостомеле, реконструировать школы в селе Святопетровское и селе Процив. Благодаря проведенным работам в этих учебных заведениях появится 2303 учебных места и 261 рабочее", – рассказал заместитель главы Киевской облгосадминистрации Андрей Лисовик.

Кроме этого, в программу "Большое строительство" в 2022 году включены пять детских садов. Среди них: сад для детей с ограниченными возможностями в городе Вишневое, детские дошкольные учреждения в селах Михайловка-Рубежовка, Святопетровское, Гатное, а также сад-школа в селе Бобрица.

В итоге в области появится 705 новых мест для дошкольников и 189 новых рабочих мест для воспитателей и обслуживающего персонала.