В Минцифры Украины рассказали, как изменят уроки информатики в школах

1 сентября 2022 года стартует пилотный проект в 50 заведениях общего среднего образования. А с 1 сентября 2023 года обновленное содержание информатики для школ будет реализовываться на общегосударственном уровне.

"В учебных заведениях устаревшее программное обеспечение, не хватает учителей с ІТ-образованием, предмет преподают учителя других предметов. Это совсем не те уроки информатики, которые помогут детям найти себя в новом цифровом мире. Уверен, что обновленные уроки по информатике станут тем первым базисом, который поможет детям легко найти себя в IT-специальностях", – подчеркнул глава Минцифы Михаил Федоров.

Он анонсировал создание IT-платформы, где будут собраны и постоянно обновляться современные знания. По его мнению, это очень важно, потому что информация, которая сегодня только в планах, завтра будет уже не актуальна. И обновлять одновременно все учебные программы и методические материалы очень трудно.

В Минцифры считают, что обновление предмета информатики впоследствии поможет детям легко найти себя в IТ-специальностях, развивать страну, получать достойную оплату труда и стать востребованными специалистами на рынке. В министерстве планируют привлечь лучших украинских и европейских экспертов, а также представителей IТ-кластеров и IТ-ассоциаций Украины, которые помогут создать новый контент и внедрить новые цифровые технологии для обучения и оценки учащихся.

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