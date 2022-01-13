IT-специалисты смогут преподавать в школах под наблюдением учителя – Минцифры Украины

В Украине недостаточно квалифицированных учителей по математике и информатике, отмечает Минцифры Фото: thedigital.gov.ua

Это значит, что за интерном закрепляется определенный преподаватель. Он формирует специальную программу, которая поможет как можно лучше овладеть практическими навыками преподавания.

В течение года специалист может сформировать и развить необходимые навыки обучения детей и получить возможность преподавать в школе.

При разработке Дорожной карты реформирования IТ-образования выявлено, что в Украине недостаточно квалифицированных учителей по математике и информатике, отмечает Минцифры. Это приводит к снижению общего качества математического и STEM-образования в Украине в целом.

В ходе обсуждения представители бизнеса выразили свою готовность и желание оказывать поддержку учебным заведениям в этом направлении.

Дорожная карта реформирования IТ-образования в Украине разрабатывалась по инициативе Министерства цифровой трансформации и Министерства образования и науки Украины. Аналитическую и техническую поддержку оказывает Центр экономического восстановления при содействии Western NIS Enterprise Fund, поддерживающий инициативы по продвижению реформ в Украине и трансформационные проекты.