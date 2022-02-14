Шкарлет сообщил о завершении проекта "Ноутбук каждому учителю". Гаджеты получили более 62 тыс. педагогов

В министерстве сообщили, что было куплено 62 674 гаджета для педагогов Фото: pixabay.com

По его информации, было куплено 62 674 гаджета для педагогов. Министр также уточнил, что у каждого учителя теперь есть ноутбук.

"По плану, 60 тыс. ноутбуков должны получить 24 области и 10 районов Киева за счет субвенции и софинансирования от каждой из областей. Вопрос условий труда учителей продолжает оставаться среди ключевых задач государства. Совместными усилиями за короткое время нам удалось не просто обеспечить компьютерной техникой немало учителей, но и перевыполнить план", – отметл Шкарлет.

Он добавил, что Кабмин планирует создавать достойные условий труда для педагогов.

30 декабря прошлого года Шкарлет сообщил, что сэкономленные во время реализации проекта 73,7 млн грн направили на приобретение школьных автобусов и создание надлежащих санитарно-гигиенических условий в школах.

"На эту сумму можно будет приобрести около 50 автобусов для подвоза школьников в опорные школы", – заявил министр.