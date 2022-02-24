"Я сам виродок з Житомирської області". Задержанный под Гостомелем российский диверсант пытался выдать себя за украинца. Видео

Диверсант на украинском языке пытался убедить, что он родом из Житомирской области Фото: Антон Геращенко / Facebook

"Пытался выдать себя за украинца. При нем обнаружены записи и специальные приборы, которые свидетельствуют о том, зачем его забросили к нам", – написал Геращенко.

Он опубликовал видео задержания российского десантника украинскими правоохранителями.

На видео диверсант на суржике пытался убедить, что он родом из Житомирской области, однако вместо слова "уроженец" ошибочно использовал слово "урод".

"Я сам виродок з Житомирської області", – сказал оккупант.

Он добавил, что якобы живет в Буче, но "прописан в Киеве" и приехал посмотреть, как "горит дом".

Сегодня российские вертолеты атаковали аэродром Гостомеля в Киевской области. Завязался бой, украинские военные сбили три вертолета РФ.