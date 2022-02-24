Украинские военные с помощью Javelin уничтожили 15 российских танков в Сумской области

"В районе Глухова военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72", – говорится в сообщении.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщил о возвращении под контроль украинских военных Счастья и Мариуполя. Сбиты семь российских самолетов и подбит один вертолет.

По данным ГСЧС, оккупанты захватили два села в Луганской области.

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.