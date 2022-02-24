Нацбанк Украины открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ

Решение было принято на фоне вооруженной агрессии РФ, введения военного положения в Украине, а также в связи с опасностью для независимости Украины.

"Счет мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отметили в релизе.

НБУ сегодня ограничил снятие наличных в пределах 100 тыс. грн в день, в то же время безналичные операции не ограничиваются.