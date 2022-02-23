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Официальный курс гривны упал до уровня 2015 года

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Официальный курс гривны впервые с февраля 2015 года превысил отметку в 29 грн/$
Официальный курс гривны впервые с февраля 2015 года превысил отметку в 29 грн/$
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины установил курс гривны к доллару на 24 февраля на уровне 29,25 грн/$.

Падение за сутки составило 26 копеек

Согласно данным НБУ, курс гривны к доллару упал до семилетнего минимума. Последний раз он превышал отметку 29 грн/$ в начале 2015 года: 26 февраля был резкий скачек с 28,05 грн/$ до 30,01 грн/$, на следующий день гривна вернула свои позиции и курс был уже на уровне 27,8 грн/$.

Скриншот: bank.gov.ua
Скриншот: bank.gov.ua

Падение курса украинской национальной валюты происходит на фоне сообщений о вероятном вторжении России, признания Москвой незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" и резкого обострения на Донбассе. 

Российский рубль тоже падает. Российская валюта пока упала до двухлетнего минимума

Контекст:

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.

На Донбассе с 17 февраля продолжается обострение, кроме того, РФ стягивает войска к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2".

Евросоюз ввел санкции против депутатов Госдумы, российских чиновников и компаний, а также решил ввести отраслевой запрет на финансирование РФ, ее правительства и Центрального банка России.  

Верховная Рада рекомендовала СНБО ввести санкции против причастных к признанию "ЛДНР". Евросоюз уже согласовал первый пакет ограниченийКанада и Япония объявили о введении санкций.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, гривна, НБУ, доллар, курс валют, рубль, вторжение, российская агрессия, война в Украине, курс гривны, война на Донбассе
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