Официальный курс гривны упал до уровня 2015 года

Официальный курс гривны впервые с февраля 2015 года превысил отметку в 29 грн/$ Фото: depositphotos.com

Падение за сутки составило 26 копеек.

Согласно данным НБУ, курс гривны к доллару упал до семилетнего минимума. Последний раз он превышал отметку 29 грн/$ в начале 2015 года: 26 февраля был резкий скачек с 28,05 грн/$ до 30,01 грн/$, на следующий день гривна вернула свои позиции и курс был уже на уровне 27,8 грн/$.

Скриншот: bank.gov.ua

Падение курса украинской национальной валюты происходит на фоне сообщений о вероятном вторжении России, признания Москвой незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" и резкого обострения на Донбассе.

Российский рубль тоже падает. Российская валюта пока упала до двухлетнего минимума.