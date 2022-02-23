Официальный курс гривны упал до уровня 2015 года

Падение за сутки составило 26 копеек.
Согласно данным НБУ, курс гривны к доллару упал до семилетнего минимума. Последний раз он превышал отметку 29 грн/$ в начале 2015 года: 26 февраля был резкий скачек с 28,05 грн/$ до 30,01 грн/$, на следующий день гривна вернула свои позиции и курс был уже на уровне 27,8 грн/$.
Падение курса украинской национальной валюты происходит на фоне сообщений о вероятном вторжении России, признания Москвой незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" и резкого обострения на Донбассе.
Российский рубль тоже падает. Российская валюта пока упала до двухлетнего минимума.
15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
На Донбассе с 17 февраля продолжается обострение, кроме того, РФ стягивает войска к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.
США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2".
Евросоюз ввел санкции против депутатов Госдумы, российских чиновников и компаний, а также решил ввести отраслевой запрет на финансирование РФ, ее правительства и Центрального банка России.
Верховная Рада рекомендовала СНБО ввести санкции против причастных к признанию "ЛДНР". Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений. Канада и Япония объявили о введении санкций.