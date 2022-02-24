Гривна подешевела к евро и доллару, подорожала – к рублю

Курс гривны к доллару снизился на 26 копеек, с 28,99 грн/$ до 29,25 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 27 копеек, с 32,90 грн/€ до 33,17 грн/€.

К российскому рублю стоимость гривны выросла с 3,66 грн/10 руб. до 3,64 грн/10 руб.